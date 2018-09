Boxe, Mondiale pesi medi: Canelo-Golovkin. Programma, orari e tv

Nella notte di sabato 15 settembre, Canelo Alvarez e Gennady Golovkin incroceranno i guantoni nell’attesissimo match che mette in palio le cinture mondiali WBC, WBA, IBO per quanto riguarda i pesi medi. Un vero e proprio incontro di cartello, uno degli eventi più attesi nel mondo della boxe per quanto riguarda la stagione in corso: i due pugili saliranno sul ring a un anno di distanza dal discusso pareggio e dopo aver già posticipato la rivincita (era in programma a maggio) a causa della squalifica per doping del centroamericano.

Il messicano e il kazako (che si presenterà per difendere i tre titoli iridati) si sfideranno a viso aperto alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) nel corso di una serata che si preannuncia altamente avvincente, appassionante ed elettrizzante. L’equilibrio regna sovrano e il risultato è molto aperto almeno sulla carta anche se Golovkin sembra averne un po’ di più.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Canelo vs Golovkin, Mondiale dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma HBO in pay per view. Gli orari sono italiani.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

02.00 Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin

ALVAREZ VS GOLOVKIN: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti dell’incontro sono stati acquistati dalla HBO che lo trasmetterà in pay per view.