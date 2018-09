Boxe, Canelo-Golovkin: le statistiche e le curiosità del match mondiale dei pesi medi

Un match non è bastato: a Canelo Alvarez e Gennady Golovkin ne servirà un secondo, questa sera, per decidere chi sarà colui che riunirà i titoli mondiali WBA, WBC e IBO dei pesi medi. Nessuna intenzione di pareggio da parte dei due pugili, che hanno promesso senza troppi giri di parole di mandare KO il rispettivo avversario in quello che è già stato ribattezzato il Canelo-GGG 2. La prospettiva sembra più realizzabile per Golovkin che per Alvarez: vediamo perché.

Dei due pugili, quello che preferisce chiudere la contesa per KO, spesso e volentieri entro tre round, è il kazako: dei suoi 39 combattimenti, 5 sono terminati nel corso del primo round, 8 durante il secondo e 6 all’interno del terzo. Diversamente, il messicano, pur avendo anch’egli un ruolino di marcia da 5 KO nella prima ripresa e 7 nella seconda, ha all’attivo molti più successi ai punti: 5 al decimo round, 10 al dodicesimo: fanno 15, quasi un terzo del totale dei suoi successi. Resta comunque uguale il numero dei knock-out inferti, 34, anche se quelli di Golovkin fanno più impressione perché distribuiti su meno match.

A proposito di tabellini dei pugili, quello di Canelo dice che, compreso il primo match mondiale, dei 53 incontri disputati, il messicano ne ha vinti 49, persi due e pareggiato uno. Diversamente, Golovkin di combattimenti ne ha vinti 38 su 39: la sorte del trentanovesimo è nota.

Le statistiche del primo confronto raccontano che GGG ha mandato a segno una maggior percentuale di diretti (29,9% contro 23,6%, per un complessivo 361-233 di jab tentati e 108-55 di jab riusciti), mentre sui colpi rilasciati di potenza è andato meglio Alvarez, la cui percentuale si è assestata sul 41,9% contro il 32,2% dell’avversario (anche se per quantità il kazako ne ha assestati di più). In totale, il messicano è stato più preciso nell’affondare i propri colpi in otto riprese su dodici, subendone però di più in tutti i round tranne uno.

Gli esperti sono abbastanza concordi, sulla base di questi dati, nel ritenere Golovkin favorito, in particolare se riuscirà a chiudere il combattimento nell’arco dei primi round. Diversamente, più si allungherà la sfida e maggiori saranno le possibilità di Canelo, uno che sa come si rimane in piedi…













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Credits: AP