Bologna-Inter, terza giornata Serie A: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il pareggio sbiadito contro il Frosinone.

Un punto a testa in classifica per due squadre che si aspettavano ben altro inizio di stagione. Ma se da un lato la fase di rodaggio di Filippo Inzaghi sulla panchina dei felsinei è ancora in divenire, dall’altro c’è un’Inter che ha urgente bisogno di vincere per dare linfa alla rincorsa verso lo scudetto, obiettivo che sembrava tornato alla portata dei nerazzurri ma che, dopo le prime due prestazioni deludenti, appare nient’altro che un’utopia. Icardi e compagni, però, dispongono di mezzi tecnici e talento a sufficienza per recuperare terreno. E proveranno ad avviare la rimonta a partire dal match di Bologna, dove ad attenderli ci sarà la coppia d’attacco composta da Destro e Falcinelli.

Spalletti si affiderà al 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, De Vrij e Skriniar al centro della difesa, Vrsaljko e Dalbert sulle corsie laterali. In mediana agiranno Vecino e Brozovic, mentre a Politano, Nainggolan e Perisic spetterà il compito di ispirare l’unica punta Icardi. Sul fronte opposto, Filippo Inzaghi dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2: Gonzalez, Danilo e Helander saranno i tre centrali davanti a Skorupski, mentre Poli, Pulgar e Dzemaili agiranno in mediana, affiancati dai due esterni Mattiello e Dijkas, a cui è stato affidato il compito di garantire rifornimenti dalle fasce alle due punte Destro e Falcinelli.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Bologna (3-5-2): Skorupski; G. Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Destro, Falcinelli. All.: F. Inzaghi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

Il calcio d’inizio della partita è fissato per le ore 18.00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Calcio 1 oppure in diretta streaming su pc, smartphone o tablet attraverso l’applicazione SkyGo. Potrete seguire le emozioni del match anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

3^ giornata Serie A 2018-2019 – Sabato 1 settembre

Stadio Dall’Ara, ore 18.00: Bologna-Inter (diretta tv su Sky Calcio 1)













