Biglietti Torino-Napoli: come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A

Domenica 23 settembre, alle ore 12.30, si giocherà Torino-Napoli, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico andrà in scena uno degli scontri di cartello di questo turno, l’avvincente sfida tra i granata e i partenopei che cercano punti importanti per continuare la durissima rincorsa nei confronti della scatenata Juventus. Gli azzurri sono reduci dal pareggio di Belgrado in Champions League e vogliono assolutamente tornare al successo ma i padroni di casa hanno tutti i mezzi per creare dei grattacapi e per imporsi dopo il deludente pareggio di Udine.

I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con i favori del pronostico, trascinati dalla verve di Insigne e dai gol di Mertens ma attenzione alla compagine guidata da Walter Mazzarri che può contare sul solito Belotti. Si preannuncia una partita avvincente e palpitante, assolutamente imperdibile e da vivere tutta d’un fiato. Volete assistere dal vivo a Torino-Napoli? Volete gustarvi l’incontro sugli spalti a pochi metri dai vostri campioni preferite? Volete tifare la vostra squadra del cuore o gustarvi un grande spettacolo di calcio?

Allora affrettatevi ad acquistare i biglietti di Torino-Napoli, match della quinta giornata di Serie A: gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it a prezzi estremamente vantaggiosi e convenienti, scegliete il posto che preferite e venite allo stadio per una grande partita. Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tickets per Torino-Napoli.













Foto: gennaro di rosa shutterstock