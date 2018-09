Basket, Champions League 2018-2019: la Red October Cantù domina in Ungheria e passa il turno

Una straordinaria Red October Cantù domina lo Szolnoki Olaj e si qualifica per il secondo turno dei playoff di Champions League. Una super prestazione dei brianzoli, che sconfiggono la squadra campione d’Ungheria per 90-71 ed ora sono sole due partite dall’accesso alla fase a gironi.

Eccezionale partita di Frank Gaines, che si conferma ancora il migliore tra le fila canturine con 26 punti all’attivo, ai quali si aggiungono anche 5 rimbalzi e 5 assist. Molto positiva anche la prova di Gerry Blakes e Tony Mitchell, che hanno messo a referto rispettivamente 21 e 18 punti.

Nel primo quarto è un continuo botta e risposta tra Vojvoda e Gaines, con quest’ultimo che mette l’ultima firma nel 20-18 con cui Cantù è avanti alla prima sirena. L’americano è totalmente scatenato e trascina i brianzoli sul +6 (26-20), prima della reazione magiara firmata dal solito Vojvoda (25-28). Cantù, però, è in pieno controllo: tripla di Blakes, poi ancora Gaines e Calhoun per il 51-39 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro in campo lo Szolnoki si riporta sul -7 (50-57), ma Blakes e poi Tavernari firmano un parziale di 6-0, che riporta nettamente avanti gli ospiti. Prima dell’ultima sirena il punteggio vede un tranquillo +16 per Cantù (68-52). Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione per la Red October, che chiude 90-71 e festeggia la qualificazione.

Questo il tabellino della partita

SZOLNOKI OLAJ – RED OCTOBER CANTU’ 71-90 (18-20; 21-31; 13-17; 19-22)

Szolnoki: Rowsey 7, Airington, Andric 11, Murphy 14, Vojvoda 16, Kovacs 2, Benke 3, Toth 2, Milosevic 16, Csak, Frikker

Cantù: Blakes 21, Tassone, Parrillo, Quaglia, Tavernari, Gaines 26, Mitchell 18, Calhoun 9, Udanoh 12, Baparape, Davis 4, Pappalardo













Credit: Ciamillo