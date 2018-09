Atletica, la Russia fa appello contro la sospensione dell’IAAF al Tas di Losanna

La Federazione Russa di Atletica (RusAF) ha annunciato la volontà di appellarsi al Tas di Losanna contro la decisione dell’IAAF di continuare la sospensione nei suoi confronti, che dura dal 2015, quando la WADA provò il “doping di stato” della Russia. Questa è la notizia riportata da Reuters e rilanciata nelle ultime ore da diversi media.

A luglio la IAAF ha deciso di continuare questa sospensione fino al successivo consiglio di dicembre, ma ora la RusAF è pronta ad una battaglia legale. Infatti questa sospensione comporta che tutti gli atleti russi di atletica leggera non possano rappresentare il proprio paese in competizioni internali ed è quindi un danno gravissimo per il movimento. Queste le dichiarazioni della RusAF riportate da BBC Sport: “Siamo guidati esclusivamente da interessi di equità, giustizia e parità di trattamento per gli atleti puliti. Siamo fermi sulle nostre decisioni e siamo molto fiduciosi della nostra posizione legale”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OMEGA/COLOMBO