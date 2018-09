Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Laura Rogora in finale nel lead, l’azzurra sogna in grande! Quattro atlete toccano il top

Laura Rogora è in finale ai Mondiali 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prestazione magistrale dell’azzurra nelle semifinali del lead, la specialità più tecnica: la romana conferma il suo talento cristallino, si rende protagonista di una prova strepitosa (conclusa con 44+) e chiude in settima posizione garantendosi così un posto nell’atto conclusivo in programma a partire dalle ore 19.00.

A Innsbruck (Austria) la 17enne, che un mese fa aveva vinto il titolo iridato tra le juniores, ha gareggiato con grande piglio e personalità facendo capire di poter lottare per qualcosa di importante in un futuro neanche troppo lontano. Dieci ragazze torneranno in parete per andare a caccia delle medaglie: la grande favorita è la slovena Janja Garnbret, detentrice del titolo iridato e della Coppa del Mondo, che ha raggiunto il top al pari della sudcoreana Jain Kim, dell’austriaca Jessica Pilz e della belga Anak Verhoeven. All’atto conclusivo anche la statunitense Ashima Shiraishi (45+) e la slovena Mia Krampl (45) che precedono il gruppetto di quattro atlete al settimo posto: oltre alla Rogora ci sono anche le giapponesi Mei Kotake e Akiyo Noguchi e l’austriaca Hannah Schubert.