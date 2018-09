Arrampicata sportiva, Mondiali 2018: Jessica Pilz trionfa nel lead, battuta Garnbret! Laura Rogora decima

Jessica Pilz è la nuova Campionessa del Mondo di lead, specialità dell’arrampicata sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’austriaca ha fatto festa di fronte al proprio pubblico di Innsbruck, comportandosi da vera padrona di casa: la 21enne, che in stagione aveva già vinto le tappe di Chamonix e Villars in Coppa del Mondo, ha toccato il top ed è così riuscita a sconfiggere la grande favorita della vigilia. La slovena Janja Garnbret, iridata due anni fa a Parigi e detentrice delle ultime due Sfere di Cristallo, è arrivata in cima ma impiegando 14 secondi in più rispetto alla rivale e ha così dovuto abdicare.

A completare il podio la sudcoreana Jain Kim che a 29 anni riesce finalmente a mettersi al collo la medaglia iridata dopo il quarto posto ottenuto nell’ultima edizione (per l’asiatica 34+) appena davanti alla nipponica Mei Kotake (33+) e alla statunitense Ashima Shiraishi (32), soltanto sesta la forte belga Anak Verhoeven (31+). L’Italia era presente all’atto conclusivo con la strepitosa Laura Rogora che a soli 17 anni era riuscita ad agguantare l’ingresso alla finale: la romana, un mese fa capace di laurearsi Campionessa del Mondo tra le juniores, ha concluso in decima e ultima posizione (24+).