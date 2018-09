America’s Cup 2021: presentata l’edizione numero 36 con nuovi sfidanti italiani al via?

A Cowes (Inghilterra), dove era nata 167 anni fa, la 36esima edizione dell’America’s Cup prende forma, presentata ieri con un gala dinner al Royal Yacht Squadron. Mancano 917 giorni all’inizio della competizione sportiva più antica. “Tutto avrà inizio il 6 marzo 2021 alle ore 16 di Auckland (Nuova Zelanda ndr.)“, così ha dichiarato Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zeland, il detentore del trofeo ed una delle figure di spicco nell’organizzazione dell’evento.

Gara che sarà preceduta dalla Prada Cup, nella quale si deciderà chi potrà sfidare l’equipaggio neozelandese. La finale, come riporta La Stampa, si terrà nel golfo di Hauraki, con cinque campi di regata che potranno variare a seconda delle condizioni del vento. Gli orari saranno dalle 16 alle 18 locali.

Al momento, tre i challenger iscritti: Luna Rossa, Ineos UK e American Magic. Tuttavia, ci potrebbero essere nuovi sfidanti come confermato da Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, e da Max Sirena, skipper della barca italiana. Due sarebbero italiani e si ipotizza l’entrata anche di un’altra imbarcazione americana, una norvegese e una asiatica. Per quanto concerne le barche scelte per la competizione, ci sono conferme sull’uso dei monoscafi con i foils ed un solo timone a “T” a poppa.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katz / Shutterstock.com