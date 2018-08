US Open 2018: si ferma al secondo turno Paolo Lorenzi, sconfitto in tre set da Guido Pella

Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi agli US Open 2018. Il tennista senese non è riuscito a ripetersi dopo la bella vittoria contro Kyle Edmund (al netto dell’infortunio del britannico) ed è stato sconfitto dall’argentino Guido Pella in due ore e dieci minuti, con il punteggio di 7-5 6-0 6-2.

Non ha disputato un buon match Paolo, che per larghi tratti ha sofferto lo scambio da fondo, costretto dal suo avversario a giocare a metri di distanza dal campo e a correre da una parte all’altra, avanti e indietro. Eppure Lorenzi si era trovato sul 4-1 nel corso di un primo set fiume (oltre un’ora di durata) in cui i due giocatori sembravano (o forse volevano, viste le attitudini) giocare su terra, con scambi lunghi e sudati e pochi vincenti. Poi ci ha pensato Pella a rompere l’empasse e prendere in mano le redini del gioco.

L’argentino è cresciuto di colpi e ha cominciato a macinare vincenti con il suo dritto mancino, le cui traiettorie sono risultate di difficile lettura per Lorenzi per tutto l’arco del match. Le statistiche parlano chiaro e sono impietose per l’azzurro, 42 gratuiti, contro i 26 del suo avversario, e soli 13 vincenti, contro i 41 dell’argentino. Un dato però “anomalo”, perché il set in cui Paolo ha messo a segno meno colpi è stato il primo (solo 3), ovvero quello più lottato.

Dal 5-5 del primo set, fino al primo game del terzo, infatti, non c’è stata storia per Lorenzi, costretto a remare e inevitabilmente poco lucido anche nelle situazioni apparentemente meno complicate. Ha sbagliato tanto e nemmeno il servizio lo ha assistito: solo 2 aces (due giorni fa erano stati 21 contro Edmund), appena il 52% di prime in campo, con il 53% di punti vinti e un brutto 36% con la seconda. Numeri di una giornata no che chiude l’avventura di Paolo Lorenzi a questi US Open.













Foto: action sports / Shutterstock.com