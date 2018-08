US Open 2018: Rafael Nadal, Serena Williams e Murray le stelle, Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams

Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo.

NADAL, SERENA WILLIAMS E MURRAY LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina Anhelina Kalinina. Sulla carta, la padrona di casa può puntare al bersaglio grosso, forte dell’esperienza acquisita nei tornei di questo livello, nonché del successo di 12 mesi fa. A seguire, sempre sul Centrale, tutti gli occhi saranno per il britannico Andy Murray, vincitore del Major newyorchese nel 2012, che sta tentando di risalire la china dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo e l’operazione all’anca. L’incontro per Andy non sarà semplice. Lo spagnolo Fernando Verdasco (testa di serie n.31) è un osso duro: il suo gioco mancino può mettere in difficoltà chiunque e, se in giornata, spuntarla è cosa difficile. Sarà interessante verificare cosa saprà fare lo scozzese al cospetto di un avversario impegnativo. A completamento del programma sul campo principale, troveremo Serena Williams e Rafael Nadal. La sei volte vincitrice dello Slam negli States, a cui l’organizzazione ha concesso la testa di serie n.17, affronterà la tedesca Carina Witthoeft. Il match dovrebbe sorridere a Serena, desiderosa di ottenere quel titolo che le consentirebbe di uguagliare il record di una leggenda del tennis come Margaret Smith (24 Slam in carriera). Per quanto concerne Rafa, numero 1 del mondo e vincitore nel 2017 a New York, il confronto con il canadese Vasek Pospisil fa parte di un’altra tappa che lo spagnolo dovrebbe superare senza troppi patimenti. Il tennis messo in mostra fino ad ora può rassicurare il fenomeno di Manacor, pertanto non ci dovrebbero essere problemi. Osservati speciali anche sul nuovo “Louis Armstrong Stadium” saranno l’ucraina, testa di serie n.7, Elina Svitolina contrapposta alla teutonica Tatjana Maria mentre l’argentino Juan Martin Del Potro (testa di serie n.3 e vincitore del torneo nel 2009) se la vedrà contro l’americano Denis Kudla, che ha sconfitto nel primo turno il nostro Matteo Berrettini.

GLI ITALIANI – In casa Italia saranno sei i rappresentanti del Bel Paese ad essere protagonisti. Le luci della ribalta saranno tutte per Camila Giorgi, non tanto per l’avvenenza della tennista di Macerata. La marchigiana, infatti, sull’Armstrong se la vedrà contro la testa di serie n.16 Venus Williams (secondo incontro sul campo citato). Una sfida molto interessante che vede in vantaggio la “Venere nera” nel computo dei precedenti: un solo match disputato nel 2015, agli Australian Open, e vinto dall’americana in tre set (4-6 7-6 6-1). Una partita lottata che potrebbe replicarsi, visto il tennis di cui è capace Camila su questa superficie. Per quanto riguarda il resto della truppa italica, Andreas Seppi, reduce dal successo contro lo statunitense Sam Querrey (ritiro), dovrà affrontare uno dei talenti più importanti del panorama internazionale, ovvero il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.28). Un incontro complicato per l’altoatesino, contrapposto ad un giocatore brillante, capace di esaltarsi sul cemento. Terzo italiano a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego che, dopo aver sconfitto il lussemburghese Gilles Muller, se la vedrà contro il russo Karen Khachanov. Una partita anche in questo caso molto complicata, vista la potenza di cui è dotato il giocatore dell’Est. Il 23enne tricolore dovrà superarsi. A completare il discorso sugli azzurri Paolino Lorenzi, autore di un’autentica impresa contro il britannico Kyle Edmund, torna protagonista contro l’argentino Guido Pella e sarà una gran battaglia tra due grandi agonisti mentre il doppio Fabio Fognini / Simone Bolelli si esibirà sul Court 4 contro i tedeschi Kevin Krawietz/Maximilian Marterer.













Foto: jctabb / Shutterstock.com