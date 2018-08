Tuffi, Europei 2018: Giovanni Tocci per confermarsi dal metro e decollare anche dal trampolino 3 metri

Domani scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Per dodici giorni tra Berlino e Glasgow si vivrà una mini Olimpiade europea e proprio la città scozzese ospiterà tutti gli sport acquatici. Tra questi ci sono ovviamente i tuffi, dove l’Italia presenta una squadra giovane ed ambiziosa.

Una delle stelle del gruppo azzurro è senza dubbio Giovanni Tocci. Il 24enne di Cosenza si presenta ai nastri di partenza degli Europei con l’obiettivo di conquistare almeno una medaglia. Un podio continentale che è sicuramente raggiungibile dal suo amato metro, specialità in cui vanta un bronzo mondiale. Un terzo posto conquistato lo scorso anno nella rassegna iridata di Budapest e che pone il calabrese tra i favoriti.

Il metro sarà la prima gara individuale degli European Championships. Dopo l’apertura con la gara a squadra, dove comunque l’Italia proverà a conquistare una medaglia, Giovanni Tocci ha il compito di regalare subito una grande emozione ai tifosi azzurri. Non sarà facile perchè la concorrenza è davvero altissima: il tedesco Patrick Hausding, il britannico Jack Laaugher, il russo Evgenii Kuznetsov e l’ucraino Oleg Kolodiy solo per citare alcuni nomi.

Una medaglia dal metro potrebbe lanciare Tocci verso la gara dai tre metri. In questa gara il calabrese ha meno aspettative, ma nello stesso tempo anche meno pressione. Lo scorso anno agli Europei ha chiuso al sesto posto, mentre non è riuscito a confermarsi al Mondiale, chiudendo solo al 24esimo posto. Tanta incertezza in una gara dove comunque il calabrese avrà bisogno di una prestazione perfetta per ambire al podio. Può essere comunque l’Europeo della svolta per una delle stelle azzurre in quel di Glasgow.













Foto: Francesco Caligaris