Triathlon, Europei 2018: Pierre Le Corre vince la prova individuale davanti ad Alarza e van Riel, staccati gli italiani

Il francese Pierre Le Corre centra la medaglia d’oro nella prova individuale maschile dei campionati europei di triathlon 2018 in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Il transalpino ha concluso una prova emozionante ed intensa, non potendo rilassarsi nemmeno un secondo, dato che al secondo posto ha concluso lo spagnolo Fernando Alarza che, dopo una rimonta incredibile, si è portato a soli 11 secondi dal vincitore. Completa il podio il belga Marten van Riel a 23. Quarta posizione per il britannico Alistair Brownlee a 55, quindi il belga Jelle Geens a 1:30, sesto e settimo i due ungheresi Tamas Toth e Mark Devay rispettivamente a 1:36 e 1:47, quindi ottavo il russo Igor Polyanskiy a 1:52, nono il britannico Barclay Izzard a 2:02, mentre è decimo il tedesco Jonas Schomburg a 2:09.

Male, se non malissimo, gli italiani. Il migliore al traguardo è Davide Uccellari, 20esimo a ben 3:42, mentre Delian Stateff, dopo un inizio tutto sommato nella norma, crolla nel finale e giunge addirittura 44esimo a quasi otto minuti.

LA GARA

Si è partiti con i 1500 metri a nuoto nelle gelide acque del Strathclyde Country Park nei quali lo slovacco Richard Varga ha dettato i ritmi dall’inizio alla fine, concludendo la frazione in prima posizione in 16.43, trascinandosi dietro il francese Pierre Le Corre e il norvegese Jorgen Gundersen. I nostri Delian Stateff (17:37) e Davide Uccellarri (17:55) perdono subito, nettamente, il contatto con i migliori e si presentano alla frazione di ciclismo già in affanno.

Inforcate le bici, se ne va un gruppo con il britannico Alistair Broownlee, Pierre La Corre, il belga Marten van Riel, Richard Varga, il russo Igor Polyanskiy, gli ungheresi Tamas Toth e Mark Devay, il norvegese Jorgen Gundersen ed il tedesco Jonas Schomburg, mentre gli azzurri sono distanti, con Stateff nel terzo gruppo ad oltre un minuto, mentre Uccellarri è addirittura più indietro e ormai tagliato fuori dalle posizioni che contano. I fuggitivi se ne vanno di comune accordo mantenendo un margine di tutto rispetto (1:07) sul primo gruppo inseguitore dove rimane il nostro Stateff. Nel terzo gruppo prende posto, invece, Uccellari, ma il gap è sempre più ampio e sfiora il minuto e trenta. Quando manca un solo giro alla conclusione, Alistair Brownlee tenta di forzare i ritmi per provare a fare selezione nel nutrito gruppo di testa. Il campione olimpico non riesce nel suo intento e la situazione non cambia.

I nove fuggitivi si presentano alla prova di corsa (10km) con un gap sugli inseguitori di oltre 1:10, mentre il gruppo di Uccellarri ormai sprofonda a quasi tre minuti. Pronti, via, e La Corre e van Riel tentano di scappare immediatamente ma si accoda senza problemi Brownlee per una fuga che sembra avere ottime chance di giungere al traguardo. Contemporaneamente si ferma Varga con un evidente problema al polpaccio della gamba sinistra.













Al termine del primo giro il terzetto al comando ha mezzo minuto esatto su Schomburg, Polyanskiy e Toth, mentre Devay accusa 42 secondi mentre Gundersen è a 53. Stateff si posiziona in 17esima posizione con un distacco di 1:58. Il primo colpo di scena arriva nel corso della seconda tornata, con Brownlee che, nonostante il supporto del pubblico scozzese, cede di schianto, e vede fuggire Le Corre e van Riel. Alle sue spalle prosegue una rabbiosa rimonta dello spagnolo Fernando Alarza che salta il campione olimpico in breve tempo e si presenta al via dell’ultimo giro a soli 22 secondi dai due leader. L’ultimo giro da 3.3km diventa vibrante. Le Corre stacca van Riel e prova ad involarsi verso la medaglia d’oro, ma Alarza sembra in stato di grazia e non vuole mollare. Lo spagnolo salta van Riel a velocità doppia e punta il mirino sul francese. La risalita non arriva fino in fonfo, con Le Corre che taglia il traguardo con appena 11 secondi su Alarza, mentre completa il podio van Riel a 23.

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pierre Le Corre