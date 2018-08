Triathlon, Europei 2018: Alistair Brownlee vuole vincere in casa, ma la Spagna ha uno squadrone

Proseguono a Glasgow gli Europei di triathlon: domani alle ore 17.00 verrà dato il via alla gara maschile, su distanza olimpica, con due azzurri impegnati. Difenderanno i colori azzurri Delian Stateff e Davide Uccellari. Il primo è chiamato a confermare i passi in avanti compiuti in questa stagione, mentre il secondo è tornato su buoni livelli e vuole continuare a coltivare il sogno olimpico.

Per entrambi però le speranze di podio sono davvero poche. La Spagna infatti, pur priva di Mario Mola, a Glasgow si presenta con uno squadrone formato da Fernando Alarza, Vicente Hernandez, Uxio Abuin ed Antonio Serrat. Gli iberici potrebbero anche monopolizzare il podio, ma dovranno guardarsi bene da Alistair Brownlee, padrone di casa e principale spauracchio per il team spagnolo.

Possibili outsider alla vigilia (da non sottovalutare, vedi Spirig tra le donne) potranno essere il lusitano Joao Silva, il transalpino Pierre Le Corre, l’azero Ristislav Petrov, ed il tedesco Jonas Schomburg. I nostri triatleti dovranno puntare alla top 10, un risultato non raggiunto dalle donne oggi, ma che sarebbe davvero storico.













Foto: FITRI

roberto.santangelo@oasport.it