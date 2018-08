Tiro con l’arco paralimpico, Europei 2018: Italia maestosa, 10 medaglie con 3 ori! Secondi nel medagliere

Italia letteralmente strepitosa agli Europei di arco paralimpico che si sono disputati a Plzen (Repubblica Ceca). La nostra Nazionale ha chiuso il medagliere al secondo posto alle spalle della Russia con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Gli azzurri hanno conquistato il maggior numero di podi (10) contro i 9 della Russia che ci precede in virtù dei quattro ori conquistati. Arrivano dunque ottimi segnali in vista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 (il prossimo anno si disputeranno le qualificazioni). Di seguito tutte le medaglie conquistare dalla nostra Nazionale.

Matteo Panariello, oro nel V.I. 1 (non vedenti) – Il toscano ha sconfitto il cipriota Christos Misos per 6-2, dominando i due parziali decisivi dopo il 2-2 iniziale.

Matteo Bonacina, oro nel compound – Dopo aver vinto il titolo a squadre, il bergamasco si consacra anche nell’individuale sconfiggendo il russo Nail Gatin all’ultima freccia (142-141).

Squadra compound maschile, oro – Matteo Bonacina, Paolo Cancelli, Alberto Simonelli conquistano il titolo surclassando la Turchia per 226-219 e firmano così la doppietta dopo aver già vinto il titolo iridato.

Giovanni Maria Vaccaro, argento nel V.I. 2/3 (ipovedenti) – L’esordiente siciliano si batte come un leone contro l britannico Steve Prowse ma si deve arrendere alla freccia di spareggio per 6-5 (9-7).

Maria Andrea Virgilio, argento nel compound – La siciliana non ha potuto molto contro la forte russa Stepanida Artakhinova che si è imposta per 142-136 dominando la parte centrale dell’incontro.

Squadra compound femminile, argento – Giulia Pesci, ELeonora Sarti, Maria Andrea Virgilio sono state sconfitte dalla Russia per 226-218, decisiva la prima volée.

Asia Pellizzari, bronzo nel W1 – La giovanissima Asia surclassa la russa Elena Krutova per 136-124, guadagnando un vantaggio importante nelle prime due volée.

Elisabetta Mijno, bronzo nell’arco olimpico – La torinese riesce a spuntarla sulla turca Yagmur Sengul per 6-4 al termine di un incontro equilibrato in cui si era trovata avanti per 2-0 e 4-2.

Squadra mixed W1, bronzo – Asia Pellizzari e Daniele Cassiani superano la Russia con autorevolezza per 137-131.

Squadra arco olimpico maschile, bronzo – Roberto Airoldi, Fabio Tomasulo, Stefano Travisani asfaltano la Repubblica Ceca con un netto 6-0.













Foto: Fitarco