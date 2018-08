Tennis, WTA Cincinnati 2018: Camila Giorgi eliminata al secondo turno da Madison Keys. Azzurra ko in due set

Niente da fare per Camila Giorgi impegnata nel secondo turno del WTA di Cincinnati (Stati Uniti). Sul cemento americano l’azzurra ha dovuto arrendersi alla maggior forza e potenza della padrona di casa Madison Keys (n.13 del ranking), vittoriosa con il punteggio di 6-2 6-2 in 59 minuti di gioco, in un incontro interrotto per l’arrivo della pioggia. Match dominato dalla statunitense che non ha quasi mai dato modo all’azzurra di comandare lo scambio.

Nel primo set l’avvio della Keys è devastante: due break e 3-0 in un battibaleno. Poi la pioggia costringe gli organizzatori a sospendere la partita. Dopo circa un paio d’ore la sfida riprende ma poco cambia. E’ sempre la n.13 del mondo ad avere il controllo del gioco con Camila costretta a faticare per conquistare dei punti. Sul 6-2 il primo parziale va in archivio.

Nel secondo set la musica non cambia e la potenza da fondo della finalista degli US Open 2017 fa la differenza. Una profondità che dà tanti problemi alla marchigiana, non in grado di tenere il ritmo della sua avversaria. E così, nel quinto e settimo game, la Giorgi deve cedere i suoi turni di servizio, permettendo alla rivale di chiudere senza troppa fatica sul 6-2 con 8 ace ed il 93% dei punti ottenuti con la prima in battuta.













Foto: jctabb / Shutterstock.com