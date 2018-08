Tennis, US Open 2018: le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito, grande equilibrio nel torneo femminile

Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i bookmakers non partono coi favori del pronostico.

Nel tabellone maschile il favorito d’obbligo per la vittoria finale è il serbo Novak Djokovic, reduce dal trionfo a Wimbledon e a Cincinnati, il quale ha dimostrato negli ultimi mesi di essere tornato a tutti gli effetti nell’elite del circuito ATP. Il nativo di Belgrado ha già conquistato lo Slam newyorkese nel 2011 e 2015 (le sue annate d’oro), ma ha subito ben cinque sconfitte nell’atto conclusivo. Alla vigilia dell’edizione 2018 viene considerato il candidato numero uno al successo con una quota che si aggira tra il 3.00 e il 3.75, mentre il trionfo di Nadal viene dato a 4.00 da Sisal e a 4.50 da Snai ed Eurobet. Lo spagnolo, dopo aver dominato la stagione su terra, ha giocato alla pari con Djokovic sull’erba di Wimbledon dimostrando di adattarsi sempre meglio alle superfici rapide che i giocatori incontreranno anche a Flushing Meadows. Sul terzo gradino del podio virtuale si trova Roger Federer, il quale è uscito parzialmente ridimensionato dalla netta sconfitta subita in finale nell’Ohio da Djokovic, ma si vorrà rifare in occasione del Major che ha vinto per cinque volte consecutive dal 2004 al 2008. L’eventuale sesta affermazione a New York dello svizzero viene quotata a 5.00 da Eurobet, a 5.50 da Snai e a 6.00 da Sisal. Gli outsider più interessanti da prendere in considerazione sono A.Zverev, Del Potro, Cilic e Wawrinka.

TABELLONE MASCHILE

Quote vincente US Open 2018 Snai Eurobet Sisal Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Alexander Zverev 3.25

4.50

5.50

12.00 3.75

4.50

5.00

11.00 3.00

4.00

6.00

12.00 Juan Martìn Del Potro

Andy Murray

Marin Cilic

Stan Wawrinka 15.00

40.00

18.00

30.00 13.00

13.00

17.00

26.00 12.00

33.00

16.00

33.00

Nel circuito femminile regna come di consueto un grande equilibrio, con una rosa di possibili vincitrici molto ampia e complessa da stilare. Tutto ciò si ripercuote sulle quotazioni delle varie agenzie di scommesse, infatti la vittoria finale della “favorita” Serena Williams viene data ad un interessante 5.00 da Eurobet ed addirittura a 6.00 da Snai e Sisal. Le possibili avversarie della sei volte campionessa di questo torneo saranno la numero uno al mondo Simona Halep, la detentrice del titolo Stephens e la tedesca Angelique Kerber. La rumena Halep ha raggiunto una costanza di rendimento elevatissima che le permette di arrivare in fondo a quasi tutti i tornei a cui partecipa, anche se spesso negli Slam si è sciolta sul più bello nei momenti decisivi. La 26enne nativa di Costanza è reduce dall’ottimo torneo disputato a Cincinnati in cui ha perso in finale da Kiki Bertens (la vittoria a New York dell’olandese viene data a 25.00 da Snai), ma ha dato forfait al torneo di New Haven a causa di un problema al tendine d’Achille destro. Le americane Stephens e Madison Keys, finaliste della passata edizione, andranno a caccia di un altro exploit dopo una stagione di alti e bassi (soprattutto per la seconda) in cui non sono riuscite a dare seguito alla meravigliosa cavalcata newyorkese di dodici mesi fa. La lista delle outsider con ambizioni di gloria è foltissima e comprende diverse ex vincitrici Slam come Maria Sharapova (Snai: 25.00), Petra Kvitova, Jelena Ostapenko (Snai: 30.00), Garbine Muguruza, Victoria Azarenka (Snai: 35.00) e Caroline Wozniacki (Snai: 35.00).

TABELLONE FEMMINILE

Quote vincente US Open 2018 femminile

Snai Eurobet Sisal Serena Williams

Simona Halep

Angelique Kerber

Sloane Stephens 6.00

7.00

8.00

10.00 5.00

8.00

8.00

11.00 6.00

7.50

7.50

9.00 Petra Kvitova

Elina Svitolina

Madison Keys

Garbine Muguruza 15.00

18.00

18.00

15.00 15.00

11.00

13.00

15.00 12.00

16.00

12.00

12.00













