Tennis, Ranking ATP (27 agosto): Rafael Nadal sempre padrone, Fabio Fognini numero uno azzurro

Situazione immutata nella top10 del ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, che dopo essere entrato nella storia con il “Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove Masters 1000 in programma, vuol scalare la classifica ulteriormente provando a far suo anche l’ultimo Major dell’anno, ricordando il suo trionfo a Wimbledon questa stagione.

CLASSIFICA ATP – TOP10

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 10.040 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 7.080

3 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.500

4 Zverev, Alexander (GER) 0 4.845

5 Anderson, Kevin (RSA) 0 4.615

6 Djokovic, Novak (SRB) 0 4.445

7 Cilic, Marin (CRO) 0 4.445

8 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 3.790

9 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.485

10 Goffin, David (BEL) 0 3.435

Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il ligure è stabilmente al numero 14 (ad un passo dall’eguagliare il suo best ranking). Alle sue spalle guadagna una posizione Marco Cecchinato (n.21), mentre perde un posto Andreas Seppi, numero 51. Matteo Berrettini risale la china (3 posizione guadagnate), ora numero 57 (ottavi di finale conquistati a Winston Salem), mentre stazionaria la situazione di Paolo Lorenzi in 94esima posizione.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP10

14 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.190 punti

21 Cecchinato, Marco (ITA +1 1.734

51 Seppi, Andreas (ITA) -1 986

57 Berrettini, Matteo (ITA) +3 909

94 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 603

110 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 514

121 Sonego, Lorenzo (ITA) -4 460

141 Travaglia, Stefano (ITA) 0 409

144 Bolelli, Simone (ITA) 0 401

164 Quinzi, Gianluigi (ITA) -1 341













