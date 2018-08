Tennis: Gianluigi Quinzi, le qualificazioni agli US Open per rilanciarsi ancora una volta

Sono ben tredici i tennisti azzurri che sono presenti nelle entry list delle qualificazioni degli US Open. In questo elenco c’è anche il nome di Gianluigi Quinzi, che cercherà di accedere per la prima volta in un tabellone principale di uno Slam. E’ sicuramente una novità molto positiva leggere la presenza del marchigiano, che a 22 anni si trova ad affrontare l’ennesima sfida di una carriera che non ha ancora rispettato le prospettive iniziali.

Da quella vittoria famosa a Wimbledon juniores sono ormai passati molti anni e Gianluigi ha vissuto sicuramente più ombre che luci, bloccato da tanti infortuni e da una programmazione a volte davvero senza una logica. Il risultato è stato che molti suoi coetanei avevano già esordito con successo nel circuito ATP, mentre il marchigiano è sempre rimasto relagato tra Futures e Challenger.

Lo scorso anno finalmente Quinzi ha vinto la sua prima partita in un torneo ATP a Marrakech, ma quella prestazione non è stata seguita da altre apparizioni nel circuito maggiore. La svolta sembrava non arrivare mai e anche il ranking continuava ad essere davvero molto negativo per un ragazzo che ha comunque dimostrato di avere grande talento. L’azzurro ha iniziato il 2018 al numero 335 della classifica mondiale, ma adesso si trova al numero 164, dopo aver raggiunto anche la 161 (suo best ranking).

Una classifica sicuramente dignitosa e che gli ha aperto le porte delle qualificazioni agli US Open. Ovviamente Quinzi è rimasto finora solo un giocatore di Challenger, vincendo comunque due tornei negli ultimi mesi a Mestre e Francavilla e facendo finale a Perugia. Buoni risultati che sicuramente hanno aumentato la fiducia di un ragazzo che ha ancora il tempo, visti i 22 anni, per davvero effettuare quello step decisivo. L’Italia del tennis si coccola intanto i tanti successi e giovani come Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, ma aspetta e crede ancora in Gianluigi Quinzi.













foto Twitter Federtennis