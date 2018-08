Tennis, ATP Kitzbuhel 2018: prosegue la corsa di Matteo Berrettini! È ai quarti di finale!

La corsa di Matteo Berrettini prosegue. Il tennista romano ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, dopo aver battuto il moldavo Radu Albot in tre set, 6-3 6-7(3) 6-1. I due si erano già incontrati pochi giorni fa, al primo turno di Gstaad, e anche in quel caso a vincere era stato Matteo, poi volato verso il primo titolo della sua carriera. Oggi, però, l’azzurro ha avuto bisogno del terzo set, più per demeriti personali che per merito del suo avversario: un calo ampiamente perdonabile, perché si tratta soltanto del secondo set lasciato da Berrettini per strada negli ultimi dieci giorni e nelle ultime sette partite.

Tutto sembrava andare come pochi giorni fa in Svizzera. Nel primo game in risposta è arrivato subito il break in favore di Matteo, che nel primo set ha concesso poco, soltanto una palla break nel quinto gioco, salvata. Anche nel secondo parziale è stato Berrettini il primo a spezzare l’equilibrio, strappando la battuta al suo avversario nel nono gioco (dopo essere stato avanti 0-40 sul 2-2).

Quando sembrava finita, però, ecco il calo che non ti aspetti. L’azzurro ha servito avanti 5-4 ma sul più bello ha concesso l’unico break della partita. Un break che ha rischiato di pagare a caro prezzo, perché Albot ha portato il match prima al tie-break, poi al terzo set. Il moldavo stava per piazzare il colpaccio quando nel terzo game ha avuto ben tre occasioni per allungare. Ma Berrettini ha raccolto le energie e la concentrazione, tenuto la battuta e dato il via ad un parziale di cinque game consecutivi che lo ha portato dritto dritto ai quarti di finale.

Altro sfoggio di grande testa e freddezza da parte del giovane romano, che ci ha preso gusto, perché per la seconda settimana consecutiva è ai quarti di finale di un torneo ATP. Una bella abitudine, che “rischia” di proseguire, perché il suo prossimo avversario sarà il cileno Nicolas Jarry, che oggi ha vinto in tre set contro Fernando Verdasco.













Foto: Claudio Bosco / Livephotosport.it