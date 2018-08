Tchoukball, Europei 2018: ITALIA PADRONA! Doppio trionfo con donne e uomini, apoteosi totale!

A Castellanza si sono tenuti gli Europei di tchoukball, che hanno sorriso all’Italia, organizzatrice dell’evento, capace di imporsi sia nel torneo maschile che in quello femminile, in un evento storico, in quanto per la prima volta entrambi i titoli continentali sono approdati nel Bel Paese nella stessa manifestazione.

Nel torneo femminile l’Italia ha superato nella finale per l’oro la Svizzera per 46-44 dopo i tempi supplementari, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 40-40. Medaglia di bronzo per l’Austria, che nella finale di consolazione ha superato il Regno Unito.

Di seguito il percorso dell’Italia femminile

Finalissima

Italia-Svizzera 46-44 dts

Semifinali

Italia-Inghilterra 49-27

Prima fase

Italia-Italia B 58-28

Italia-Germania 66-35

Italia-Spagna 62-13

Italia-Francia 62-18

Italia-Svizzera 44-37

Italia-Austria 48-38

Italia-Inghilterra 40-36

Italia-Polonia 50-21

Nel torneo maschile l’Italia è salita per la prima volta sul tetto d’Europa battendo l’Austria con un perentorio 73-57 nell’atto conclusivo, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Svizzera, che ha superato la Germania.

Di seguito il percorso dell’Italia maschile

Finalissima

Italia-Austria 73-57

Semifinali

Italia-Svizzera 63-50

Prima fase

Italia-Italia B 63-35

Italia-Germania 65-40

Italia-Francia 63-26

Italia-Polonia 63-30

Italia-Inghilterra 67-43

Italia-Austria 66-47

Italia-Svizzera 55-45

Italia-Spagna 63-27













Foto: Pagina Facebook European Tchoukball Championship 2018

