Sorteggio Europa League 2019: data, programma, orario e tv. Le fasce per la fase a gironi

Venerdì 31 agosto si svolgerà il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2019. A Montecarlo conosceremo la composizione dei 12 gruppi da quattro squadre ciascuno, sarà l’urna del Principato a definire la distribuzione delle varie formazioni che preventivamente verranno suddivise in quattro fasce di merito in base al ranking FIFA.

Bisogna però ancora attendere la disputa dei playoff di Champions League (le perdenti verranno retrocesse) e di Europa League (le vincenti verranno ammessE alla fase a gironi) per conoscere la composizione completa delle varie fasce. Lazio e Milan sono in bilico tra prima e seconda fascia, mentre l’Atalanta è ancora impegnata nelle qualificazioni (match decisivo contro il Copenhagen).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 con anche tutte le fasce (squadra già certe della partecipazione). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 31 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Europa League

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2018-2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio della Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE:

TESTE DI SERIE:

Arsenal

Chelsea

Bayern Leverkusen Villareal

PRIMA/SECONDA FASCIA:

Anderlecht

Lazio

Sporting

Marsiglia

Milan

PRIMA/SECONDA/TERZA FASCIA:

Fenerbahce

SECONDA/TERZA FASCIA:

Krasnodar

Real Betis

Eintracht Francoforte

Spartak Mosca

TERZA FASCIA:

Standard Liegi

TERZA/QUARTA FASCIA:

Zurigo

Rennes

Vorskla Poltava

Slavia Praga

Akhisarspor

QUARTA FASCIA:

Jablonec













