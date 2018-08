Sorteggio Champions League 2019: gironi di ferro per Napoli e Inter. Juventus discreta, sorride solo la Roma

Sorteggio di Champions League 2018-2019 che non mette di buon umore le squadre italiane. Sfortunatissimo il Napoli: con Psg e Liverpool servirà un’impresa per approdare agli ottavi di finale. Raggruppamento tutt’altro per facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di Mourinho ed il sempre ostico Valencia (non fanno paura gli svizzeri dello Young Boys). La Roma pesca i campioni in carica del Real Madrid, ma può guardare alla qualificazione con ottimismo. Non fortunata l’Inter, che era inserita in quarta fascia: Barcellona e Tottenham saranno scogli durissimi.

L’ELENCO COMPLETO DEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

GIRONE A

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Monaco

Brugge

GIRONE B

Barcellona

Tottenham

PSV Eindhoven

Inter

GIRONE C

PSG

Napoli

Liverpool

Stella Rossa

GIRONE D

Lokomotiv Mosca

Porto

Schalke 04

Galatasaray

GIRONE E

Bayern Monaco

Benfica

Ajax

AEK Atene

GIRONE F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Olimpique Lione

Hoffenheim

GIRONE G

Real Madrid

Roma

Cska Mosca

Viktoria Plzen

GIRONE H

Juventus

Manchester United

Valencia

Young Boys













