Softball, European Premiere Cup 2018: doppio successo per Bussolengo, prima sconfitta per Forlì

La lotta a tre tra Bussolengo, Forlì e Olympia Haarlem per i primi tre posti nel girone unico della Premiere Cup 2018 s’infiamma. Se la formazione veneta continua a restare solitaria al comando senza intoppo alcuno, per le emiliane è arrivata invece la prima sconfitta, proprio per mano delle olandesi. Al momento, in classifica Bussolengo precede Forlì e Haarlem; al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso al tabellone finale, c’è la formazione ceca dello Zraloci Ledenice.

Bussolengo, nel primo match odierno, ha avuto pochi problemi contro le Mannheim Tornados: anche se l’incontro è arrivato fino al settimo inning, il punteggio di 7-1 è perentorio. Si è deciso tutto nel primo inning, con Gasparotto che prima ha piazzato un triplo in grado di mandare a segno Vigna e Soldi, poi è corsa ella stessa a casa base su lancio pazzo. Infine Hyland, per chiudere le cose, s’è esibita nell’agognato giro delle basi. Il resto della partita è stata pura gestione. Non molto diversamente è andata poche ore più tardi, con lo Zraloci Ledenice costretto alla resa dopo quattro inning e il punteggio che già era sul 13-3. In questo caso si è messo in evidenza il quartetto Vigna-Princic-Soldi-Marrone.

Per Forlì, invece, le cose sono andate diversamente. Vinto il primo match contro le russe del Carrousel per 3-0 (a segno Grifagno, Onofri e Ghilardi), le emiliane si sono trovate di fronte l’Olympia Haarlem, tra le favorite d’obbligo della coppa. La sconfitta è maturata a seguito di una prestazione di livello di Van Aalst, autrice di due delle tre corse che hanno fissato il risultato finale di 1-3. In generale, però, va detto che la formazione di Haarlem si è rivelata molto più pericolosa di Forlì nelle sue parti di inning, anche per merito del lavoro sulla pedana di lancio di Andringa e Floyd. Domani, dopo il match che opporrà Bussolengo a Les Comanches, sarà derby tra le due formazioni italiane in gara, di scena alle 20 di sera.













