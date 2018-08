Softball, European Cup 2018: La Loggia sconfitta all’esordio dalle Trnava Panthers

Si apre con una sconfitta di misura e nel finale l’European Cup di La Loggia: le torinesi, che ospitano il torneo, hanno ceduto per 3-2 alle slovacche Trnava Panthers in un incontro deciso all’ultimo inning.

E dire che, con Griffa e Gennero a segno, le cose si erano subito messe bene per La Loggia, avanti 2-0 dopo il primo inning. La reazione di Trnava non si è fatta attendere a lungo, ed è consistita in un errore difensivo che ha lasciato via libera a Suchonova e in un doppio a destra di Kalicka che ha mandato a segno Ferancova. Il punteggio, a quel punto, è rimasto fermo per lungo tempo sul 2-2, nonostante diverse occasioni da una parte e dall’altra per passare in vantaggio. Alla fine, nella parte alta del settimo inning, ci ha pensato Ferancova a mettere a frutto un altro errore in difesa delle italiane per firmare il decisivo 3-2.

Saranno due gli incontri che La Loggia giocherà domani: il primo sarà contro le Amager Vikings, mentre l’avversaria serale si chiamerà Princ Zagabria.













Foto: FIBS / Cristiano Gatti-Oldmanagency