Probabili formazioni Atalanta-Copenhagen, andata playoff Europa League 2018-2019: Gomez e Zapata all’assalto

L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo giovedì 23 agosto a Reggio Emilia per il match d’andata: Gomez e compagni cercano un risultato importante per affrontare in maniera più leggera il ritorno in trasferta in programma la settimana successiva.

Gasperini sembra intenzionato a confermare il tandem d’attacco composto da Gomez e Zapata, supportati alle spalle da Pessina. Difesa a tre guidati da Masiello e Palomino, nel centrocampo a quattro spicca Pasalic. Il Copenhagen è invece solito giocare con il 4-4-2 trascinato dai gol di N’Doye. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff di Europa League 2018-2019:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata.

COPENHAGEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Thomsen; N’Doye, Fischer.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com