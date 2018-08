Paraciclismo, Mondiali 2018: l’Italia parte col botto a Maniago, poker di ori. Mazzone si conferma

A Maniago (Pordenone), sotto un forte acquazzone, sono iniziati i Mondiali 2018 di paraciclismo e l’Italia è stata subito grande protagonista. Gli azzurri hanno conquistato quattro ori, un argento e un bronzo nella giornata inaugurale della rassegna iridata.

Pronta doppietta nella crono handbike H3 con il friulano Federico Mestroni che ha completato i 13,6 chilometri in 21:07.63 precedendo così l’eterno 51enne Paolo Cecchetto, oro nella corsa in linea a Rio 2016 (21:12.20). Luca Mazzone si conferma Campione del Mondo nella crono H2 (23:14.44) mentre a servire il tris è stato Fabrizio Cornegliani nell’H1: nonostante un percorso a lui poco congeniale, è riuscito a festeggiare con un perentorio 31:11.88. A completare la collezione dorata ci pensa Francesca Porcellato nelle H4 (23:56.57) mentre arriva il bronzo per Ana Vitelaru tra le H5, a sei mesi dal suo debutto su una handbike.













Foto: pagina Facebook Luca Mazzone