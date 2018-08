Nuoto, il piano di Gregorio Paltrinieri: qualificarsi alle Olimpiadi 2020 nella 10 km, occhi sui Mondiali. L’azzurro torna ad allenarsi

Gregorio Paltrinieri non conosce soste, gli Europei in vasca si sono conclusi un paio di settimane fa e il Campione Olimpico è subito pronto per tornare in piscina per allenarsi. Il carpigiano, infatti, deve preparare la 10 km in acque libere di Chun’An (Cina), tappa delle World Series in programma il prossimo 16 settembre. Manca meno di un mese alla gara e il Campione del Mondo vuole farsi trovare pronto, soprattutto dopo la rabbia maturata a Glasgow dove un sopraggiunto virus intestinale gli ha impedito di lottare per le medaglie d’oro nella rassegna continentale come invece ci si aspettava.

Il 23enne, che in stagione ha già ottenuto un quinto posto a Doha sulla distanza, sta puntando alla prossima stagione e la strategia è chiara come riporta oggi la Gazzetta dello Sport: disputare la 10 km dei Mondiali 2019 e qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (gli basterà essere tra i migliori dieci). L’azzurro cercherà dunque la doppietta vasca-fondo nel Sol Levante. A Gwangiu (Corea del Sud), dove il prossimo anno si disputerà la rassegna iridata, le prove in acque libere sono previste prima di 800-1500 dunque si potranno adottare delle strategie ben precise anche in vista dei Giochi.

Le dichiarazioni di Greg alla rosea mettono in luce tutta la sua combattività: “Agli Europei non ero ai miei livelli, ma non potevo farci niente. Ora spero di tornare in super forma e allora potrà giocarmela contro tutti. E mi porterà il lavoro della stagione già conclusa. Gli avversari sono sempre di più, siamo a due anni dalle Olimpiadi e potrebbero venirne fuori altri, ma io amo la competizione e non mi spaventa. Avevo lavorato bene per arrivare al meglio, ma purtroppo mi sono ammalato“.













Foto: shutterstock_1144071800