Nuoto, Federica Pellegrini e il ritiro: la campionessa di Spinea ha ancora qualcosa da dimostrare?

“Il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. Sono queste le parole che hanno scosso tutti gli appassionati di sport e di nuoto. Federica Pellegrini, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 30° compleanno, ci sta pensando e non una cosa tanto per…ma parliamo di una riflessione attenta sul futuro fuori dalla piscina.

Questo è stato un anno particolare per Federica: preparazione meno intensa, presenze in televisione e progetto velocità in cerca di nuovi stimoli, senza avere l’obbligo di vincere e di avere tutti gli occhi addosso. Un modo per divertirsi perché il suo meglio lo aveva già dato, realizzando quell’ultima perla nella Duna Arena di Budapest, battendo colei che sembrava invincibile nelle sue amate quattro vasche. Stiamo parlando dei 200 stile libero e di Katie Ledecky, annichilita da quell’ultimo 50 metri della veneta sotto i 29″.

Italiani impazziti e sedie volate dagli spalti. Questo il contorno di una gara che un anno fa l’aveva laureata per la quinta volta campionessa del mondo. Un esempio di longevità pazzesco che l’estate scorsa, forse, aveva dato tutto quello che aveva, per riscattare l’amaro quarto posto olimpico. Già i Giochi, manifestazione sovrana nella quale la “Divina” si è espressa non come avrebbe potuto e magari voluto. Per qualcuno era “allergia a Cinque Cerchi” mentre per altri frutto di circostanze negative. Tuttavia il bottino di un oro e di un argento resta e questo nessuno può disconoscerlo.

Ci si chiede: questa fuoriclasse ha ancora qualcosa da dimostrare? In autunno la diretta interessata ci fornirà una risposta ma l’evidenza dei fatti già l’ha lasciata intendere.













