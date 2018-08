Nuoto, Federica Pellegrini combattuta sul suo futuro, divide il web: cinque titoli iridati non cancellano le delusioni olimpiche?

Parlare di Federica Pellegrini in queste ore non è certo l’argomento più originale che ci sia. Le sue dichiarazioni circa un suo possibile ritiro dall’attività natatoria ha creato un gran caos mediatico e non è un caso che oggi, digitando il nome ed il cognome dell’atleta su qualunque motore di ricerca, appaia il proprio virgolettato.

Un boom social quello che si è scatenato e i partiti del web hanno preso delle posizioni ben precise: i pro-Pellegrini che sperano che la veneta continui a gareggiare e gli anti-Pellegrini che stanno aspettando da tempo il momento dell’uscita definitiva dalla vasca. Un personaggio che divide la fuoriclasse del nuoto azzurro, in grado di cadere e rialzarsi con grande rapidità, facendo vivere forti emozioni.

10 medaglie mondiali e due olimpiche non si vincono per caso ma anche in questo l’azzurra non mette tutti d’accordo. Gli appassionati che considerano solo le Olimpiadi, a sublimazione dell’atto agonistico, criticano Federica di aver ottenuto troppo poco in relazione al proprio talento: il fallimento di Londra ed il quarto posto di Rio sono argomenti a sostegno di tale argomentazione, per fare degli esempi. Vero è che i cinque titoli iridati, come esempio di longevità, sono una rarità e va da sé che, a seconda dei punti di vista, si tenda ad enfatizzare in un verso o nell’altro questi risultati.

Foto: Diego Gasperoni