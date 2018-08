Nuoto, Europei 2018. Premiati i giornalisti italiani con più di dieci Europei da inviati. Riconoscimenti ad Arcobelli e Zonca

Siamo a Glasgow, agli Europei di Nuoto e la LEN in collaborazione con AIPS (Associazione Internazionale della Stampa Sportiva), colgono la ghiotta occasione di creare e consegnare un premi ai giornalisti che hanno seguito numerose edizioni dei Campionati Europei di Nuoto.

L’appuntamento è formale e da numerosi particolari si può notare il tocco della parte italiana della LEN.. buffet curatissimo, vino (..e non birra) servito in bicchieri di vero vetro..

Si chiacchiera amabilmente, ci si confronta su questo sport e nel frattempo si scopre che AIPS ha organizzato per gennaio 2019 la consegna degli Sport Media Awards, un premio suddiviso in differenti categorie di mezzi di comunicazione. Si va dalla categoria “fotografia delle azioni sportiva” al video-ritratto di un atleta, passando per il documentario e la miglior cronaca. Assolutamente da segnare in agenda!

Alla sala di rappresentanza del Tollcross International Swimming Centre di Glasgow ieri erano riuniti la maggior parte dei giornalisti che negli ultimi 20 anni hanno seguito, raccontato, analizzato, spiegato, parlato, ripreso, il meglio del nuoto europeo. Ne hanno seguito successi e cadute, hanno accompagnato i cambiamenti, basti pensare alle “nuove” tecnologie che stanno rendendo possibile modalità di raccontare lo sport impensabili 20 anni fa, hanno raccontato i trionfi e le sconfitte degli atleti che negli Europei hanno riposto le loro speranze di carriera.. Questo premio vuole essere un riconoscimento ufficiale all’impegno, alla perseveranza, ai pranzi saltati, alle corse da un impianto all’altro.. nuoto – pallanuoto – tuffi – sincro – open water – e di nuovo ricomincia il giro.. e via così per un paio di settimane!!

I nomi in lista sono molti.. qualcuno estremamente conosciuto, qualcuno magari pi per “addetti ai lavori” ma l’impegno da loro profuso è il medesimo..

E così vediamo sfilare Novella Calligaris, Elisabetta Caporale e Luca Sacchi per la RAI (e se si prendono tre premi qualcosa vorrà pur dire, no?), Stefano Arcobelli per la Gazzetta dello Sport (a dimostrazione che la “Gazza” non è solo calcio!!), Giulia Zonca per la Stampa e Camillo Cametti.. questo per citare solo i nomi italiani!

Ad ogni nuovo nome che sale sul palco, si sente l’emozione dei due Presidenti.. Paolo Barelli per la LEN e Gianni Merlo per AIPS.. questi giornalisti hanno davvero scritto un pezzo di storia sportiva.. e di uno sport che, ci piace ricordare, è disciplina olimpica dall’esordio dei Giochi Moderni.. al pari con l’atletica (e mi perdonino gli appassionati di atletica per il paragone!).

Le parole di Gianni Merlo sono state indicative.. i giornalisti hanno il compito si di raccontare lo sport, ma soprattutto di sostenere lo sport pulito. E in questi tempi, sono parole impegnative.

Laura Vergani













Foto Laura Vergani