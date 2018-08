Nuoto, Europei 2018: Ilaria Cusinato e Carlotta Toni in finale nei 400 misti donne. Miglior crono della francese Lesaffre

Ilaria Cusinato e Carlotta Toni centrano l’obiettivo della finale dei 400 misti donne agli Europei 2018 di nuoto, nella prima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre.

L’allieva di Stefano Morini, accreditata con il miglior tempo delle iscritte (4’34″65), ha ottenuto il terzo crono nell’overall delle batterie, giungendo seconda nella terza ed ultima heat, alle spalle della scatenata francese Fantine Lesaffre che in 4’36″17 migliora di più di 2″ il proprio tempo di iscrizione a questa rassegna, facendo la differenza nella frazione a rana rispetto all’azzurra.

Cusinato che comunque con il suo 4’39″02 si prepara per l’atto conclusivo pomeridiano con concrete possibilità per puntare al podio. Altra osservata speciale sarà la padrona di casa Aimee Willmott, vittoriosa nella heat numero due in 4’38″28, anche lei in evidenza nella rana, creandosi un margine di sicurezza rispetto alle avversarie. Da non sottovalutare nella corsa alle medaglie anche l’altra britannica Hannah Miley (quinta in 4’39″52) e la magiara Zsuzsanna Jakabos (quarta in 4’39″26), a rappresentare l’Ungheria degnamente vista l’assenza in questa gara della fortissima Katinka Hosszu.

Venendo alla Toni, ultimo tempo utile per entrare in finale (4’42″06), prevalendo nella sfida interna nei confronti dell’altra azzurra Alessia Polieri (4’42″07), fuori di un centesimo.













