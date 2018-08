Nuoto, Europei 2018: il programma di mercoledì 8 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Sesta giornata degli Europei di nuoto in quel di Glasgow: non finiscono le emozioni che si sussegono al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Sarà un’altra giornata piena d’Italia, quella che si snoderà lungo le ore odierne.

Si inizierà con i 200 dorso femminili, in cui sono iscritte Margherita Panziera e Carlotta Toni; nei 50 stile libero vedremo invece un poker azzurro capitanato da Luca Dotto e completato da Lorenzo Zazzeri, Andrea Vergani e Alessandro Miressi. Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo movimenteranno la mattina dei 50 farfalla; sempre a farfalla, ma su 100 metri, nuoteranno subito dopo gli uomini, con Matteo Rivolta e Piero Codia a far compagnia a Federico Burdisso. Martina Carraro e Arianna Castiglioni, invece, saranno impegnate nei 50 rana, che vedranno la prosecuzione della sfida infinita Meilutyte-Efimova, ormai acclarata soprattutto dopo le note vicende doping nelle quali è rimasta invischiata la russa. In chiusura, la staffetta mista 4×100 stile libero, di cui nel pomeriggio si disputerà la finale. A tal proposito, sono sei le finali pomeridiane: oltre a quella citata, abbiamo gli 800 stile libero uomini, i 100 stile libero donne, i 50 rana uomini, i 200 dorso uomini e i 200 misti donne.

Di seguito il programma completo della sesta giornata di gare dell’edizione 2018 degli Europei di nuoto, coperta da Rai2, RaiSport ed Eurosport, mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali, che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina scozzese.

Batterie

10:00 – 200 dorso donne – Margherita Panziera, Carlotta Toni

10:12 – 50 stile libero uomini – Luca Dotto, Alessandro Miressi, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri

10:26 – 50 farfalla donne – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

10:35 – 100 farfalla uomini – Matteo Rivolta, Piero Codia, Federico Burdisso

9:51 – 50 rana donne – Arianna Castiglioni, Martina Carraro

10:01 – staffetta 4×100 stile libero mista – Italia

Semifinali e Finali

17:30 – 800 stile libero uomini Finale

17:43 – 100 stile libero donne Finale

17:48 – 50 rana uomini Finale

17:53 – 200 dorso donne Semifinali

18:04 – 50 stile libero uomini Semifinali

18:10 – 50 farfalla donne Semifinali

18:17 – 100 farfalla uomini Semifinali

18:25 – 50 rana donne Semifinali

18:32 – 200 dorso uomini Finale

18:39 – 200 misti donne Finale

18.49 – staffetta 4×100 stile libero mista Finale













Foto: Enrico Spada