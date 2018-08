Nuoto, Europei 2018. Federica Pellegrini: “Sono serena, festeggio i 30 anni. Per i 200? Un minimo mi dovrò preparare…”

Federica Pellegrini oggi ha festeggiato 30 anni senza scendere in vasca: la Divina è sì presente agli Europei ma non erano previste sue gare nella giornata odierna e dunque si è potuto rilassare al meglio in un momento importante per la sua vita privata. Oggi erano in realtà in calendario i 200 metri stile libero, la sua gara, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e quella in cui ha ottenuto i suoi più grandi risultati. La veneta ha seguito la sua prova prediletta a bordo vasca e ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai che ha voluto omaggiarla con gli auguri di buon compleanno.

Tutti si aspettano un pronto ritorno di Federica Pellegrini sulle quattro vasche, ieri l’abbiamo ammirata sulla distanza durante la novità della staffetta mista e chissà che nell’immediato futuro non ci sia un rientro attesissimo, proprio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Oggi riposo nel giorno del mio compleanno, non mi era mai successo da quando gareggio. Oggi erano in calendario i 200 stile. Se ritorno? Un minimo mi dovrò preparare…“. L’azzurra è sempre l’icona simbolo del nostro nuoto anche se non mancano nuove figure promettenti che regalano emozioni e soddisfazioni, pensiamo al successo di Alessandro Miressi sui 100 stile libero.

Alla Campionessa del Mondo è stato chiesto anche come intende sorprendere nell’immediato futuro e ha voluto scherzare: “Non vi è bastata la foto di questa mattina? (riferendosi allo scatto nuda in vasca da bagno ma coperta da dei palloncini, ndr). Non sapevo che foto mettere: ho pensato foto vecchie no, foto delle vittorie no e allora sono stata un po’ originale“.

Federica Pellegrini, che in buone condizioni avrebbe senza dubbio dominato i 200 stando a quanto visto oggi in gara, si è poi dichiarata serena: “Perché non dovrei esserlo? Sto bene con me stessa e sono davvero contenta“.













(foto Diego Gasperoni)