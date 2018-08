Nuoto, Europei 2018. Federica Pellegrini: “Si inventano la staffetta mista per farmi fare i 200, ma se si va in finale… Questo è anno di transizione”

Vigilia dei 30 anni per Federica Pellegrini che domani spegnerà le candeline più attese durante gli Europei 2018 di nuoto che si stanno disputando a Glasgow. La Divina ora gareggia nella velocità e ha lasciato i 200 metri (momentaneamente?) che lo scorso anno la incoronarono Campionessa del Mondo, per l’occasione ha rilasciato un’intervista a La Stampa: “Per me questo è un anno di transizione, l’esordio nella 4×100 a cui non si poteva chiedere molto di più del quinto posto mi soddisfa e vediamo cosa riservano questi Europei zeppi di staffette“.

E a proposito delle troppe prove a squadre, la veneta non perde l’occasione di scherzare: “Si sono inventati una gara per farmi fare a tutti i costi questi 200 stile, tramano alle mie spalle, gira e rigira adesso esiste una 4×200 mista. Se va in finale mi unisco ai ragazzi. Nelle staffette so cosa dire anche ai maschietti: nelle gare miste ci si diverte e mi ascoltano“.

Federica Pellegrini è giudice anche del talent show Italia’s Got Talent e ha commentato così la sua esperienza: “Mi ha aiutato a impormi di staccare la testa. Era necessario. Passare dei giorni senza nuotare non è stato neanche brutto. Meno traumatico del previsto“.













(foto Diego Gasperoni)