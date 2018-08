Nuoto, Europei 2018: Federica Pellegrini, che 200 sl! 1’56” lanciato senza preparazione!

Inutile negarlo. Una delle attrazioni di questa giornata felice per l’Italia, agli Europei di nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), era Federica Pellegrini ed il suo ritorno nei 200 stile libero.

Ebbene sì, la campionessa di Spinea ha riassaporato le quattro vasche, seppur in una gara che definire particolare è poco: 4×200 stile libero mista. La veneta, in terza frazione, ha sciorinato un 1’56″76 lanciato che per noi, abituati a tempi fantasmagorici da parte sua, sembra nulla ma che invece ha un valore.

L’azzurra, senza una preparazione specifica ed in un anno di transizione, ha saputo comunque ritagliarsi un ruolo importante nella piscina britannica. La medaglia non è arrivata, visto il quinto posto finale, ma i nostalgici di “Federica 200ista” hanno un ulteriore argomento per rafforzare la propria tesi sulla competitività della campionessa tricolore.

Certo, ora il livello nei 200 sl è molto alto ed al di là di una Katie Ledecky sempre consistente, canadesi ed australiane vanno molto forte. Per la Pellegrini sarà dura fissare un obiettivo ambizioso in vista del biennio olimpico di Tokyo 2020. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e quali saranno le sue prossime decisioni.













Foto: Diego Gasperoni