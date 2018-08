Nuoto, Europei 2018: Federica Pellegrini accede alle semifinali dei 100 sl. Pernille Blume impressionante

Federica Pellegrini inizia la sua avventura continentale nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna) nelle gare individuali. La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile libero con il crono di 54″51 alle spalle di una scatenata Pernille Blume (52″97), devastante in acqua, e dell’olandese Femke Heemskerk (53″96).

Un passaggio ai 50 metri di 26″60 per l’azzurra che ha provato a farsi largo nella seconda parte di gara senza però, in apparenza, forzare più di tanto. La veneta è l’unica tra le italiane a centrare il passaggio alle semifinali con l’ottavo crono complessivo mentre Erika Ferraioli (55″27, 17esima), Giada Galizi (55″62, 23esima) e Laura Letrari (56″29, 30esima) non hanno centrato l’obiettivo. Si prospetta una grande sfida comunque tra la Blume e Sarah Sjoestroem che in scioltezza ha nuotato un 53″45 di grande qualità. Da non sottovalutare poi la campionessa europea dei 200 sl Charlotte Bonnet, in grande spolvero in 53″90.













Foto: ANDREA DELBO / Shutterstock.com