Nuoto, Europei 2018: batterie 8 agosto. Arianna Castiglioni record italiano nei 50 rana, bene Panziera e Codia

Penultima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca.

200 dorso donne

Margherita Panziera timbra il cartellino nei 200 dorso. L’azzurra, primatista italiana della specialità (2’07″16), si qualifica alle semifinali con il quarto crono di 2’10″32. Una prestazione in controllo per la ragazza di Montebelluna che rivedremo al pomeriggio con concrete possibilità di centrare la finale e lottare per qualcosa di importante. In evidenza la russa Daria Ustinova (2’08″89) che sciorina un’ottima prestazione e si candida ad un ruolo di primo piano. La vera notizia di giornata però è l’assenza dell’argento olimpico della distanza Katinka Hosszu che, non in grandi condizioni, sceglie di non prendere parte alle batterie, aprendo il campo al possibile per tutte, decidendo di concentrarsi sulla finale dei 200 misti donne. Purtroppo eliminata Carlotta Toni (2’16″53, 20° crono).

50 stile libero uomini

Molto bene Andrea Vergani nelle batterie dei 50 stile libero. Il vincitore degli Assoluti di Riccione ottiene il terzo tempo delle serie in 21″72, avvicinandosi molto al 21″70 siglato nella piscina romagnola (suo primato personale). Un Vergani che si è tolto la soddisfazione di mettersi dietro uno dei favoriti della vigilia, il russo Vladimir Morozov (21″85), nella propria batteria. In vetta all’ordine dei tempi il britannico Benjamin Proud ed il greco Kristian Gkolomeev con il medesimo riscontro cronometrico (21″68). In semifinale anche Luca Dotto, ottavo in 22″15 e non brillantissimo anche per uno stato di forma imperfetto. Eliminati, per il confronto interno alla compagine tricolore, Alessandro Miressi (22″34) e Lorenzo Zazzeri (22″47).

50 farfalla donne

Missione compiuta anche per Elena Di Liddo ed Ilaria Bianchi. Le due farfalliste nostrane staccano il biglietto per le semifinali con il settimo (26″28) e decimo crono (26″47) della graduatoria generale. Buona la prestazione di entrambe in una prova di velocità pura che non prediligono. In vetta, manco a dirlo, la svedese (primatista del mondo) Sarah Sjoestroem che in 25″11 ha ottenuto il miglior tempo a precedere la danese Emilie Beckmann (25″72) e la belga Kimberly Buys (25″80)

100 farfalla uomini

Ottimo Piero Codia in queste batterie del mattino dei 100 delfino. Impegnato nella “lotta interna” con Matteo Rivolta e Federico Burdisso, il primatista italiano della specialità ottiene il miglior crono delle heat mattutine di 51″59 davanti al britannico James Guy (51″75) ed al polacco Konrad Czerniak (51″84). Ritroveremo dunque l’atleta triestino in semifinale insieme a Rivolta (13° in 52″69), non molto brillante, mentre eliminato Burdisso (52″90), bronzo a Glasgow nei 200 farfalla. Per il pomeriggio da tenere in grande considerazione la presenza dei due magiari Laszlo Cesh (quarto in 51″92) e di Kristof Milak (quinto in 52″04) che stamane non hanno espresso il loro 100%.

50 rana donne

Grandissima prestazione di Arianna Castiglioni che sigla il nuovo primato italiano dei 50 rana. 30″30 (secondo crono delle serie, il precedente record nazionale era di 30″33 sempre della Castiglioni) per la lombarda, bronzo sui 100 rana, che conferma il suo eccellente stato di forma, marcando stretto la fenomenale russa Yuliya Efimova (30″20, miglior tempo), oro nei 100 e 200 metri di questo stile. Una grande progressione per la Castiglioni che rilancia le proprie quotazioni anche in questa specialità. Quinto tempo della lituana Ruta Meilutyte (30″73) che sarà sicuramente tra le protagoniste (argento nei 100 rana a Glasgow) e molto bene anche l’altra azzurra Martina Carraro (30″87, ottavo tempo).

4×100 stile libero mista

Si conclude alla grande la mattinata azzurra con il quarto tempo della staffetta 4×100 stile libero mista (3'27″95) che conquista l'accesso alla finale. Lorenzo Zazzeri (50″09), Alessandro Miressi (48″24), Giada Galizi (54″70) ed Erika Ferraioli (54″92) saranno dunque in gioco per le medaglie. Le favorite saranno la Russia (3'27″15, miglior crono) e l'Olanda (3'27″19, seconda), senza sottovalutare la Francia (3'27″40, terza).













Foto: Laura Vergani