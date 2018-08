Nuoto di fondo, Europei 2018: il programma di giovedì 9 agosto. Orari, tv e tutti gli azzurri in gara

Nella seconda giornata del nuoto di fondo agli Europei di Glasgow 2018, che vedrà domani il suo compimento, andranno in scena le due gare da 10 km, quella femminile e quella maschile. Alle ore 10:30 nuoteranno le donne: partiranno in 31, tra cui tre azzurre. Se dalla 5 km replicano Arianna Bridi e Rachele Bruni, in questa distanza si registra l’ingresso di Giulia Gabrielleschi, già argento alle Universiadi di Taipei 2017. Gli uomini saranno di scena alle 13:30, ed in questo caso saranno in gara Simone Ruffini, Matteo Furlan e Mario Sanzullo, mentre il totale degli atleti sarà di 38.

PROGRAMMAZIONE TV

Le gare della seconda giornata del nuoto in acque libere saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport ed Eurosport, inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell’evento su RaiPlay e su Eurosport Player. OASport vi garantirà la copertura integrale delle gare con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

GIOVEDI’ 9 AGOSTO

10:30 10 km femminile – Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi

13:30 10 km maschile – Simone Ruffini, Matteo Furlan, Mario Sanzullo













