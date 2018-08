MotoGP, GP Austria 2018: prove libere. Programma, orari e tv

Il ritorno in pista dopo le brevi vacanze per i piloti del Motomondiale è tutt’altro che morbido. Dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca delle scorso weekend, infatti, è già tempo di ripartire con le prime prove libere del Gran Premio d’Austria 2018. I protagonisti delle tre classi saranno di scena sul tracciato del Red Bull Ring per fare la conoscenza con la pista incastonata tra i monti della Stiria, dopo il suo rientro in calendario nel 2016.

In MotoGP vedremo nuovamente Marc Marquez contro tutti, per provare ad avvicinarsi ulteriormente al suo ennesimo titolo nella classe regina (grazie ai 49 punti di margine che può vantare su Valentino Rossi), mentre in Moto2 il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia sarà ancora una volta alle prese con il suo temibile rivale Miguel Oliveira che dopo Brno è salito in vetta alla classifica con 2 punti di differenza. Nella classe più leggera, invece, tutto ruoterà attorno alla possibile presenza, o meno, di Jorge Martin dopo l’infortunio di venerdì scorso. Tanti spunti ed emozioni da non lasciarsi scappare.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria, come consuetudine, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali SkySport MotoGP (207) e SkySport1 (201). Le prime prove libere delle tre classi saranno visibili anche su SkyGo (per i soli abbonati), per cui su smartphone, pc e tablet.

OASport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni evento e sessione in programma, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni sulla pista del Red Bull Ring. Di seguito il programma completo del venerdì del Red Bull Ring, con tutti gli orari delle varie sessioni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione live su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 10 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.02-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche su SkySport1:

Prove libere 1 MotoGP: ore 12.30

Prove libere 2 MotoGP: ore 16.10

Prove libere 2 Moto2: ore 17.00

Repliche su SkySport MotoGP:

Prove libere 2 MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

Prove libere 2 Moto2: ore 17.10, 21.15, 02.15

Prove libere 2 Moto3: ore 18.45, 22.15, 00.45

foto: Valerio Origo