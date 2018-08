MotoGP, GP Austria 2018: programma, orari e tv

Nemmeno un attimo di respiro e il Motomondiale torna subito in pista. Il viaggio è breve, dato che dalla Repubblica Ceca si passa all’Austria, più precisamente al Red Bull Ring di Zeltweg per l’undicesimo appuntamento di questa avvincente stagione 2018. Si corre tra i monti della Stiria dove, nelle ultime due stagioni (non si correva in Austria dal lontano 1997) la Ducati l’ha fatta da padrone, con i successi di Andrea Iannone nel 2016 e di Andrea Dovizioso, dopo un bellissimo duello con Marc Marquez, dodici mesi fa.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria, come consuetudine, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky Sport, per mezzo dei canali SkySport MotoGP (207) e SkySport1 (201), con dirette previste nelle giornate di sabato e domenica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). Il weekend sul tracciato tra i monti della Stiria sarà visibile anche su SkyGo (per i soli abbonati), per cui su smartphone, pc e tablet.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni evento in programma, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione sulla pista del Red Bull Ring, per capire se Marc Marquez allungherà ulteriormente in classifica generale nei confronti di Valentino Rossi o se, il “Dottore”, sarà in grado di riaprire i conti.

Di seguito il programma completo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, con tutti gli orari delle varie sessioni e come seguirle in tv.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 10 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.02-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 11 agosto

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 12 agosto

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI