Moto2, Classifica Mondiale 2018: graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia

La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata.

CLASSIFICA MONDIALE 2018 MOTO2

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco BAGNAIA Kalex ITA 189 2 Miguel OLIVEIRA KTM POR 186 3 Alex MARQUEZ Kalex SPA 113 4 Brad BINDER KTM RSA 111 5 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 106 6 Joan MIR Kalex SPA 103 7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 91 8 Xavi VIERGE Kalex SPA 90 9 Fabio QUARTARARO Speed Up FRA 84 10 Mattia PASINI Kalex ITA 82 11 Luca MARINI Kalex ITA 79 12 Sam LOWES KTM GBR 46 13 Jorge NAVARRO Kalex SPA 42 14 Iker LECUONA KTM SPA 41 15 Andrea LOCATELLI Kalex ITA 32 16 Simone CORSI Kalex ITA 32 17 Dominique AEGERTER KTM SWI 24 18 Remy GARDNER Tech 3 AUS 20 19 Romano FENATI Kalex ITA 14 20 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 11 21 Hector BARBERA Kalex SPA 10 22 Stefano MANZI Suter ITA 8 23 Danny KENT Speed Up GBR 8 24 Isaac VIÑALES Suter SPA 7 25 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 7 26 Joe ROBERTS NTS USA 2 27 Khairul Idham PAWI Kalex MAL 1 28 Steven ODENDAAL NTS RSA 1 29 Bo BENDSNEYDER Tech 3 NED 30 Edgar PONS Kalex SPA 31 Niki TUULI Kalex FIN 32 Eric GRANADO Suter BRA 33 Jules DANILO Kalex FRA 34 Hector GARZO Tech 3 SPA 35 Lukas TULOVIC KTM GER 36 Federico FULIGNI Kalex ITA 37 Xavi CARDELUS Kalex AND 38 Alejandro MEDINA Kalex SPA 39 Sheridan MORAIS Kalex POR 40 Dimas EKKY PRATAMA Honda INA 41 Corentin PEROLARI Transformiers FRA 42 Zulfahmi KHAIRUDDIN Kalex MAL 43 Cedric TANGRE Tech 3 FRA













