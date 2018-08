Lewis Hamilton, GP Belgio 2018: “La Ferrari ha trovato qualche trucco particolare. Ho fatto tutto il possibile”

Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo è stata sorpassato da Sebastian Vettel sul rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro e non è più riuscito a contrastare il tedesco della Ferrari che ha dominato la gara in lungo e in lungo. Il pilota della Mercedes conserva comunque il primo posto in classifica generale con 17 punti di vantaggi sul teutonico.

Il leader della corsa verso il titolo iridato era visibilmente amareggiato nella consueta intervista rilasciata subito dopo il traguardo: “Congratulazioni a Seb, io ho fatto tutto il possibile ma non potevo fare di più: quando mi ha superato neanche lo ho visto. Ora dobbiamo spingere ancora di più per recuperare il terreno perso. Ci ho provato alla ripartenza? Assolutamente sì ma avete visto come mi ha sorpassato prima, penso che lo avrebbe rifatto. La Ferrari ha trovato qualche trucco particole sulla macchina. Ora vedremo cosa succederà a Monza“.













FOTOCATTAGNI