Il crollo del ponte sullʼautostrada A10 a Genova: ci sono almeno 22 morti. Le reazioni del mondo dello sport

Una notizia sconvolgente. E’ di almeno 22 morti, 13 feriti e 10 dispersi il bilancio molto provvisorio di quanto è accaduto a Genova, lungo il tratto autostradale A10. Alle ore 12, parte del ponte Morandi, che sovrasta il torrente Polcevera in uno dei quartieri più popolosi della città ligure, è crollato. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un cedimento strutturale a provocare questa tragedia mentre era in corso un nubifragio, coinvolgendo 21 auto e 2 i tir in transito nella porzione caduta (fonte gazzetta.it).

Non sono mancate le reazioni del mondo dello sport, in particolare dei club di calcio di Genova. Sampdoria e Genoa hanno voluto manifestare vicinanza ai familiari delle vittime e l’allenamento odierno dei rossoblu è stato annullato per l’accaduto.

❤️ Il Genoa Cfc sta seguendo con grande apprensione gli sviluppi della situazione riguardanti il crollo del #PonteMorandi. #Genova ➡️ https://t.co/VTScPYYKf6 pic.twitter.com/71mpZ7RMjI — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 14, 2018

Siamo attoniti e sconvolti di fronte alle notizie che arrivano da #Genova. Tutto il nostro affetto ai cittadini e grande rispetto e onore alle Forze dell’Ordine e ai volontari che stanno lavorando per salvare vite umane.

Siamo vicini a @GenoaCFC e @sampdoria — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 14, 2018

#Genova #PonteMorandi Sono vicino alle famiglie delle vittime e a una città e una regione che non meritano tutto questo. pic.twitter.com/N9tMKALbkQ — Roberto Mancini (@robymancio) August 14, 2018













Foto: profilo twitter Genoa