Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Spagna-Australia la prima semifinale. Miracolo delle iberiche, avanti agli shootout le oceaniche

Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a decidere la rete di Carmen Cano al 54′. Ancor più thriller il match in prima serata: ad affrontarsi due delle squadre che alla vigilia erano state assegnate come outsiders della manifestazione, Argentina e Australia. 0-0 al termine dei tempi regolamentari, si va agli shoot-out dove le Leonas guidano per lunghi tratti, hanno la palla per chiudere la pratica, ma escono sconfitte per 4-3.

Risultati quarti di finale

QF 18:00 GER – ESP 0 – 1 QF 20:15 AUS – ARG 0 – 0 (4 – 3)













