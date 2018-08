Hockey prato femminile, Mondiali 2018: shoot-out decisivi, Olanda-Irlanda la finale!

È la giornata degli shoot-out quella odierna, in quel di Londra, ai Mondiali di hockey su prato femminile. Nel sabato dedicato alle semifinali, infatti, in entrambi i match non sono bastati i 60′ a decretare la squadra vincitrice. A giocarsi l’ultimo atto saranno Irlanda ed Olanda, con le Orange grandissime favorite per riconfermare il titolo conquistato 4 anni fa.

Prima partita di giornata tra le squadre rivelazione della manifestazione: Irlanda e Spagna. Le irlandesi passano in vantaggio dopo 3′ con O’Flanagan su corner corto, le iberiche pareggiano però al 39′ con Magaz su azione. Agli shoot-out serie lunghissima che si conclude sul 3-2 per le verdi, che conquistano una storica finale. Molto aperta anche la semifinale che vede protagonista l’Olanda con l’Australia: le oceaniche non si danno mai per vinte e rispondono alla rete di Jonker con Morgan. Agli shoot-out non c’è storia, 3-1 netto.

Semifinali

SF 2 14:00 IRL – ESP 1 – 1 (3 – 2) SF 1 16:30 NED – AUS 1 – 1 (3 – 1)

Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com