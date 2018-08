Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Olanda in trionfo, 6-0 all’Irlanda. La Spagna si prende uno storico bronzo

Nel Mondiale delle sorprese, la medaglia d’oro va alla squadra più attesa. A Londra infatti l’Olanda si conferma campionessa del mondo di hockey su prato femminile, al termine di una manifestazione dominata in lungo e in largo. La finale di oggi è stata lo specchio della qualità e della classe della compagine orange: nettissimo 6-0 con il quale è stata spazzata via l‘Irlanda, comunque meravigliosa medaglia d’argento. A sorpresa il bronzo va alla Spagna, che si conferma l’ammazza grandi di questa competizioni: nella finalina le iberiche battono per 3-1 l’Australia, grande delusa.

Finali

Bronze Medal 14:00 AUS – ESP 1 – 3 Gold Medal 16:30 NED – IRL 6 – 0

