Hockey prato femminile, Mondiali 2018: delineate le semifinaliste. Olanda dominante con l’Inghilterra

Doveva essere la sfida più attesa di questo Mondiale 2018 di hockey su prato, invece non c’è stata partita: l’Olanda, dominatrice fino ad ora della manifestazione, con una sola rete subita in tutto il torneo, batte anche l’Inghilterra padrona di casa a Londra e vola in semifinale. Le Orange affronteranno il Sudafrica per lanciarsi verso l’ultimo atto: difficile che qualcuno possa privarle dell’oro (le olandesi sono campionesse in carica dal 2014, quando vinsero a L’Aia in casa). Nell’altro quarto di finale l’Irlanda si impone agli shoot-out sull’India, che aveva battuto in precedenza l’Irlanda. Delineate dunque le semifinali.

Risultati quarti di finale

QF 18:00 GER – ESP 0 – 1 QF 20:15 AUS – ARG 0 – 0 (4 – 3)

QF 18:00 IRL – IND 0 – 0 (3 – 1) QF 20:15 NED – ENG 2 – 0

Semifinali

SF 2 14:00 IRL – ESP SF 1 16:30 NED – AUS

Corepics VOF / Shutterstock.com