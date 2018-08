Golf, Women’s British Open 2018: In-Kyung Kim a caccia del bis! Ludovica Farina è la speranza azzurra

Un parterre de rois caratterizzerà il quarto Major della stagione del golf femminile. Il Ricoh Women’s British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 2 e domenica 5 agosto al Royal Lytham & St Annes Golf Links nel Lancashire, in Inghilterra.

Per la sudcoreana In-Kyung Kim sarà l’occasione per provare a bissare l’impresa dello scorso anno e confermarsi ai vertici, diventando la terza atleta in grado di vincere per due volte il torneo e accrescendo il record del suo Paese, che già in ben sei occasioni ha visto trionfare una propria giocatrice sul course britannico.

Ma il lotto delle potenziali protagoniste è davvero notevole e include in primis le sue connazionali Sung Hyun Park e Inbee Park, quest’ultima già capace di sollevare al cielo il trofeo nel 2015. La platea delle favorite, però, include anche la cinese Shanshan Feng, strepitosa atleta che occupa ormai da anni le posizioni di vertice del ranking, mentre la thailandese Ariya Jutanugarn dispone di talento in abbondanza per bissare la vittoria del 2016 e vincere il suo secondo Major stagionale dopo lo US Open 2018.

La pattuglia statunitense, però, non starà affatto a guardare e si avvale del talento di Lexi Thompson, Annie Park e Mo Martin, giocatrici in grado di far saltare il banco se imbeccheranno il classico weekend perfetto. Le speranze del Vecchio Continente, invece, saranno riposte nella svedese Pernilla Lindberg e nella spagnola Carlota Ciganda, due atlete dotate di tecnica e carisma per far bene.

E l’Italia? A difendere i colori azzurri nel Lancashire ci sarà Ludovica Farina, di recente seconda agli Internazionali del Belgio, un’amateur con una voglia matta di emergere e mettersi in mostra nel circuito internazionale. Difficile attendersi un clamoroso exploit da lei, ma un piazzamento di prestigio potrebbe rivelarsi un’iniezione di fiducia importante per spiccare il volo e guardare avanti con rinnovate ambizioni.













Foto: Twitter LPGA