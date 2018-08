Ginnastica ritmica, World Challenge Cup 2018: Italia in testa a metà gara, Farfalle scatenate a Minsk

Ottimo inizio per l’Italia impegnata nella penultima tappa della World Challenge Cup 2018 di ginnastica ritmica. A Minsk (Bielorussia) le Farfalle hanno confezionato un meraviglioso esercizio con i cinque cerchi ottenendo un eccellente 23.050 e issandosi così al primo posto nella classifica del concorso generale con addirittura un punto di vantaggio sulla Russia.

Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state praticamente perfette e cercheranno di difendere il vantaggio nell’esercizio misto (3 palle e 2 funi) in programma domani. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli possono guardare con fiducia ai Mondiali che si disputeranno tra un mese a Sòfia, consapevoli però che in questo weekend è assente la Bulgaria, tra le grandi favorite per il titolo iridato.

Tra le individualiste, invece, guida l’israeliana Linoy Ashram davanti alla russa Alexandra Soldaova e all’ucraina Vlada Nicolchenko. La nostra Agiugiurguclese è nona (18.050 alla palla e 17.200 al cerchio) mentre più attardata Milena Baldassarri (16.650 al cerchio 16.700 con la palla).